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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Брешиа
Рома - Брешиа: обзор матча 24 ноября 2019
Рома
24.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Брешиа
49'
К. Смоллинг
57'
Д. Манчини
66'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Брешиа
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
80'
70'
Желтая карточка
Ромуло
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Манчини
Пас отдал
К. Смоллинг
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Л. Пеллегрини
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
49
Ромуло
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
11
Коларов
6
Смоллинг
23
Манчини
24
Флоренци
24
Диавара
10
Дзаньоло
17
Верету
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-3-2
66
Йоронен
20
Сабелли
25
Бизоли
4
Чансельор
51
Кистана
16
Тонали
8
Ндой
49
Ромуло
87
Мартелла
99
Доннарумма
92
Торрегросса
Остались в запасе
Рома
Брешиа
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Рома - Брешиа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
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