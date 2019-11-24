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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 24 ноября 2019
Болонья
24.11.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Парма
40'
Р. Паласио
90+5'
Б. Джемаили
17'
Д. Кулушевски
71'
С. Якопони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
ГОЛ! 2:2!
Б. Джемаили
Пас отдал
Н. Пас
90'
+5
75'
Желтая карточка
А. Грасси
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Якопони
Пас отдал
Ю. Куцка
56'
Желтая карточка
А. Барилла
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Орсолини
40'
38'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Желтая карточка
Т. Томиясу
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
3-1-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
4
Денсвил
15
Мбайе
17
Медель
32
Сванберг
21
Джемаили
7
Крейчи
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
3-3-4
55
Сепе
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
36
Дармиан
23
Скоццарелла
55
Дермаку
20
Барилла
21
Кулушевски
93
Спрокати
33
Куцка
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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