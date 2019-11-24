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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Фенербахче
Йени Малатьяспор - Фенербахче: обзор матча 24 ноября 2019
Йени Малатьяспор
24.11.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Фенербахче
89'
Желтая карточка
Г. Родригеш
66'
Желтая карточка
Н. Дирар
Желтая карточка
А. Мина
45'
+7
45'
+1
Желтая карточка
А. Потук
43'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Эрсун Янал
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
2-3-2-1
23
Айтач
30
Мина
6
Ялчин
30
Торе
18
Аква
12
Гильерме
23
Тьеви
18
Яхович
3-2-5
4
Азиз
25
Занка
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
14
Густаво
11
Мозес
4
Потук
25
Белезоглу
8
Дирар
11
Туфан
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Фенербахче
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Йени Малатьяспор - Фенербахче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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