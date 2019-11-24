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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 24 ноября 2019
Бордо
24.11.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Монако
29'
Пабло
69'
Н. де Превилль (П)
15'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. де Превилль
69'
67'
Вторая желтая
И. Слимани
66'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
59'
Желтая карточка
Ж. Диаш
54'
Желтая карточка
И. Слимани
37'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
ГОЛ! 1:1!
Пабло
Пас отдал
Н. де Превилль
29'
Желтая карточка
Т. Башич
28'
Желтая карточка
Л. Бенито
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
О. Чуамени
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-1-1-1-4
56
Костиль
23
Бенито
23
Пабло
22
Кватен
14
Чуамени
19
Башич
90
Калу
7
Кафу
7
Бриан
12
де Превилль
16
У-Джо
4-1-3-2
23
Леком
39
Хенрикс
3
Марипан
21
Жемерсон
5
Бадьяшиль
8
Бакайоко
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
19
Слимани
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Бордо
Монако
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бордо - Монако
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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