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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 24 ноября 2019
Сассуоло
24.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
45'
Ф. Капуто
34'
Ч. Иммобиле
90+1'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Л. Альберто
79'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ! 1:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ф. Пелузо
45'
44'
Желтая карточка
Л. Фелипе
34'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
24'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Ф. Пелузо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
19
Романья
6
Марлон
22
Тольян
5
Локателли
32
Дункан
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
9
Капуто
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
4
Патрик
5
Фелипе
15
Ачерби
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сассуоло - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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