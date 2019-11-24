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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 24 ноября 2019
Верона
24.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
66'
С. Ди Кармине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фиорентина
ГОЛ! 1:0!
С. Ди Кармине
Пас отдал
Д. Фараони
66'
Желтая карточка
Д. Фараони
61'
60'
Желтая карточка
Н. Миленкович
57'
Желтая карточка
Л. Венути
Желтая карточка
М. Пессина
19'
Желтая карточка
С. Ди Кармине
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
4-3-3
16
Сильвестри
22
Гюнтер
13
Ррахмани
16
Боккетти
19
Фараони
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
10
Сальседо
88
Лазович
11
Ди Кармине
3-2-4-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
31
Миленкович
5
Венути
4
Касерес
29
Дальберт
41
Кристофоро
47
Бадель
24
Бенасси
7
Рибери
28
Влахович
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
20
Лука Раньери
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Верона - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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