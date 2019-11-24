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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 24 ноября 2019
Вильярреал
24.11.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 3
Завершен
Сельта
59'
С. Чуквуэзе
54'
П. Систо
79'
Я. Аспас
90+4'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Я. Аспас
Пас отдал
Л. Оласа
90'
+1
Желтая карточка
С. Мина
79'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аспас
Желтая карточка
П. Торрес
78'
Желтая карточка
Р. Мори
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Х. Кинтилья
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
В. Иборра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
26
Мори
14
Торрес
6
Кинтилья
7
Пенья
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
21
Чуквуэзе
9
Экамби
7
Морено
4-3-2-1
1
Альварес
22
Мальо
4
Айду
14
Араужо
15
Оласа
68
Лоботка
24
Шейх
77
Систо
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Вильярреал - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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