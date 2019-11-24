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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ОФИ
Атромитос - ОФИ: обзор матча 24 ноября 2019
Атромитос
24.11.2019, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ОФИ
Желтая карточка
Р. Гало
68'
Начало матча
Статистика матча Атромитос - ОФИ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
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1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
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Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
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02.11.2026
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Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
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0 : 0
10.10.2026
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26.11.2026
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Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
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