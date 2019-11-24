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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 24 ноября 2019
Эспаньол
24.11.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
45'
В. Лей
3'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
90'
+1
Желтая карточка
Х. Молина
Желтая карточка
Э. Гранеро
80'
Желтая карточка
М. Рока
71'
56'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
В. Лей
56'
54'
Желтая карточка
М. Арамбарри
ГОЛ! 1:1!
В. Лей
45'
29'
Желтая карточка
Х. Мата
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
М. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Лопес
17
Педроса
20
Калеро
20
Эспиноcа
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
7
Лей
9
Кампусано
3-2-2-1-2
13
Сорья
17
Оливера
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
9
Анхель
17
Мата
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
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