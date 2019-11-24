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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 24 ноября 2019
Вальядолид
24.11.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
13'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
90'
+2
Вторая желтая
Л. Окампос
Желтая карточка
Т. Вилья
89'
89'
Желтая карточка
Фернандо
64'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Желтая карточка
Н. Мартинес
15'
15'
Желтая карточка
Л. Окампос
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Банега
Желтая карточка
Ж. Масип
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
3
Нолито
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
22
Салису
17
Мойяно
6
Феде
21
Мичел
20
Плано
14
Эрвияс
19
Рамирес
14
Гвардиола
4-1-2-1-2
31
Вацлик
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
7
Окампос
26
де Йонг
3
Нолито
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вальядолид - Севилья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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