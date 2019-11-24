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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Алавес
Эйбар - Алавес: обзор матча 24 ноября 2019
Эйбар
24.11.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Алавес
85'
Хоселу
90+1'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Алавес
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
П. Понс
Желтая карточка
А. Арбилья
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
А. Видаль
80'
Желтая карточка
М. Вакасо
37'
Желтая карточка
Х. Наварро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
8
де Бласис
19
Кике
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
22
Видаль
19
Эли
23
Наварро
5
Дуарте
17
Пина
22
Вакасо
17
Сайнс
7
Лукас
7
Бурк
Остались в запасе
Эйбар
Алавес
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Эйбар - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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