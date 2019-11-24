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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 24 ноября 2019
Хоффенхайм
24.11.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Майнц
83'
А. Крамарич
33'
Л. Озтюнали
52'
П. Кадержабек (АГ)
62'
П. Кунде
90'
Ж. Бутьюс
90+3'
П. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
П. Кунде
Пас отдал
Д. Латца
90'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 1:3!
А. Крамарич
83'
81'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
71'
Желтая карточка
П. Кунде
62'
ГОЛ! 0:3!
П. Кунде
Пас отдал
Ж. Бутьюс
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Кадержабек
45'
+2
Красная карточка
Б. Баку
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
К. Онисиво
Желтая карточка
К. Акпогума
28'
10'
Желтая карточка
К. Онисиво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бауманн
25
Акпогума
4
Пош
21
Хюбнер
7
Фогт
27
Гриллич
3
Кадержабек
13
Руди
9
Бебу
24
Сков
9
Локадия
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
17
Баку
3
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
14
Кристоф Баумгартнер
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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