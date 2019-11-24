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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 24 ноября 2019
Осасуна
24.11.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
76'
Л. Авила
21'
И. Уильямс
79'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Кодро
Пас отдал
И. Леке
Замена
И. Перес
️️️️
Д. Брашанац
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
М. Кардона
76'
74'
Замена
И. Леке
️️️️
О. Сансет
Замена
Адриан
️️️️
Х. Вильяр
72'
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Гарсия
71'
64'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
У. Лопес
61'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
58'
Желтая карточка
И. Уильямс
52'
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
М. Кастельяно
48'
46'
Замена
К. Кодро
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Д. Брашанац
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Желтая карточка
Л. Авила
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
2
Эступиньян
5
Гарсия
16
Кастельяно
14
Ронкалья
5
Брашанац
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
9
Вильяр
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
8
Сансет
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
5
Брашанац
21
Перес
21
Перес
5
Брашанац
14
Гарсия
22
Кардона
22
Кардона
14
Гарсия
9
Вильяр
20
Адриан
20
Адриан
9
Вильяр
8
Лопес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Лопес
8
Сансет
15
Леке
15
Леке
8
Сансет
14
Гарсия
19
Кодро
19
Кодро
14
Гарсия
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
23
Луис Переа
ОП
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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