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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Локомотив
Тамбов - Локомотив: обзор матча 22 ноября 2019
Тамбов
22.11.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
39'
В. Обухов
47'
М. Костюков
29'
Г. Крыховяк
33'
А. Ойеволе (АГ)
56'
Г. Крыховяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Локомотив
90'
+2
Замена
Б. Идову
️️️️
Эдер
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Обухов
87'
Замена
А. Часовских
️️️️
П. Карасев
77'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
М. Костюков
72'
65'
Желтая карточка
Д. Баринов
56'
ГОЛ! 2:3!
Г. Крыховяк
ГОЛ! 2:2!
М. Костюков
Пас отдал
В. Обухов
47'
46'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
В. Чорлука
ГОЛ! 1:2!
В. Обухов
Пас отдал
А. Ойеволе
39'
Желтая карточка
М. Костюков
35'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Ойеволе
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Усман Мухаммед
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-1-2-2-1
88
Шелия
55
Осипенко
58
Ойеволе
27
Грицаенко
22
Рыбин
18
Карасев
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
3-3-1-2-1
1
Гилерме
5
Хеведес
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
26
Серкейра
18
Коломейцев
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
18
Карасев
15
Часовских
15
Часовских
18
Карасев
77
Костюков
80
Хосонов
80
Хосонов
77
Костюков
13
Обухов
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Обухов
24
Эдер
30
Идову
30
Идову
24
Эдер
14
Чорлука
4
Кверквелия
4
Кверквелия
14
Чорлука
Остались в запасе
Тамбов
Локомотив
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Тамбов - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
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