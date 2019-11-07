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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Бешикташ
Брага - Бешикташ: обзор матча 07 ноября 2019
Брага
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Бешикташ
Желтая карточка
Б. Виана
58'
44'
Красная карточка
Д. Ленс
20'
Желтая карточка
Д. Эркин
18'
Желтая карточка
Э. Роко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
13
Уоллес
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Брага
1
Матеус
ВР
6
Клаудемир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
4-1-2-1-1
13
Уоллес
6
Секейра
2
Виана
47
Эшгайю
6
Палинья
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
3-3
1
Кариус
21
Вида
3
Роко
88
Эркин
15
Озякуп
20
Уйсал
17
Ленс
Остались в запасе
Брага
Бешикташ
1
Матеус
ВР
6
Клаудемир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
6
Клаудемир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Брага - Бешикташ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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