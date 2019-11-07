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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Хетафе
Базель - Хетафе: обзор матча 07 ноября 2019
Базель
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
60'
Ф. Фрай
45'
Х. Мата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Хетафе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фрай
Пас отдал
С. Видмер
60'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мата
Желтая карточка
Б. Риверос
44'
Желтая карточка
Т. Джака
38'
17'
Желтая карточка
Э. Гальего
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Базель
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-3
1
Омлин
15
Риверос
15
Альдрете
30
Видмер
34
Джака
7
Дзуффи
20
Фрай
3-1-2-1-3
1
Чичисола
17
Оливера
18
Гонсалес
15
Гарсия
24
Тимор
88
Максимович
76
Файр
20
Портильо
9
Дуро
17
Мата
18
Гальего
Остались в запасе
Базель
Хетафе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Базель - Хетафе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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