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Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - ЦСКА
Ференцварош - ЦСКА: обзор матча 07 ноября 2019
Ференцварош
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - ЦСКА
Желтая карточка
А. Фримпонг
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
К. Набабкин
Замена
А. Фримпонг
️️️️
Т. Нгуэн
90'
85'
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
Р. Варга
️️️️
М. Шкварка
84'
Замена
Исаэль
️️️️
Ф. Боли
82'
81'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Х. Магнуссон
Желтая карточка
Э. Ботка
73'
63'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Я. Бийол
59'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
27'
Желтая карточка
Н. Влашич
Желтая карточка
И. Харатин
25'
Желтая карточка
М. Шкварка
20'
18'
Желтая карточка
Я. Бийол
Желтая карточка
Д. Игнатенко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
26
Герго Ловренчич
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
92
Михал Шкварка
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
51
Андраш Шонка
ЦП
88
Исаэль
ЦП
23
Лукаш Беле
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Дибус
77
Чивич
21
Ботка
16
Блажич
26
Ловренчич
14
Харатин
92
Шкварка
77
Игнатенко
93
Нгуэн
21
Зубков
9
Боли
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
62
Карпов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
93
Нгуэн
5
Фримпонг
5
Фримпонг
93
Нгуэн
9
Боли
88
Исаэль
88
Исаэль
9
Боли
92
Шкварка
17
Варга
17
Варга
92
Шкварка
15
Бийол
18
Кучаев
18
Кучаев
15
Бийол
32
Магнуссон
14
Набабкин
14
Набабкин
32
Магнуссон
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
Остались в запасе
Ференцварош
ЦСКА
23
Лукаш Беле
ЦФ
51
Андраш Шонка
ЦП
99
Давид Гроф
ВР
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
23
Лукаш Беле
ЦФ
51
Андраш Шонка
ЦП
99
Давид Гроф
ВР
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ференцварош - ЦСКА
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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