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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вулверхэмптон - Слован
Вулверхэмптон - Слован: обзор матча 07 ноября 2019
Вулверхэмптон
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 4 тур
1 : 0
Завершен
Слован
90+2'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Слован
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
90'
+2
Желтая карточка
Р. Хименес
89'
Начало матча
Статистика матча Вулверхэмптон - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
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Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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