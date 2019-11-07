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Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Гент
Вольфсбург - Гент: обзор матча 07 ноября 2019
Вольфсбург
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 3
Завершен
Гент
20'
В. Са
50'
Р. Яремчук
65'
Л. Депуатр
76'
М. Нгаду-Нгаджуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гент
Желтая карточка
Р. Штеффен
85'
76'
ГОЛ! 1:3!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
М. Лустиг
Желтая карточка
Р. Кнохе
75'
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Яремчук
46'
Желтая карточка
И. Пластун
45'
+2
Желтая карточка
Н. Асаре
Желтая карточка
М. Арнольд
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Са
Пас отдал
М. Арнольд
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вольфсбург
21
Джером Руссийон
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Перван
31
Кнохе
25
Брума
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Брекало
27
Са
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
21
Асаре
29
Депуатр
9
Яремчук
Остались в запасе
Вольфсбург
Гент
21
Джером Руссийон
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Вольфсбург - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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