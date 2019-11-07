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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Трабзонспор
Краснодар - Трабзонспор: обзор матча 07 ноября 2019
Краснодар
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
27'
С. Асан (АГ)
34'
М. Фернандеш
90+3'
И. Игнатьев
90+4'
Э. Нвакаеме
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Трабзонспор
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Серлот
ГОЛ! 3:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
Д. Стоцкий
90'
+3
86'
Замена
Ю. Сари
️️️️
К. Ахмет Черекчи
Замена
Р. Камболов
️️️️
К. Ольссон
77'
72'
Замена
А. Серлот
️️️️
М. Акпынар
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ари
66'
65'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Д. Авдияй
64'
Желтая карточка
Г. Кампи
Замена
Д. Уткин
️️️️
М. Фернандеш
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
М. Сулейманов
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Асан
27'
Желтая карточка
У. Спайич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
54
Салих Дурсун
ЛАЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
10
Ахмет Джанбаз
ЦФ
99
Мухаммет Акпынар
РФ
Главный тренер
Юнал Караман
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
3-3-2-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
8
Ольссон
98
Петров
52
Вилена
99
Фернандеш
39
Ари
93
Сулейманов
3-2-2-1-2
1
Кардешлер
37
Кампи
14
Фернандеш
5
Хосейни
61
Асан
54
Дурсун
21
Эрдоган
22
Черекчи
10
Авдияй
99
Акпынар
10
Джанбаз
8
Ольссон
88
Камболов
88
Камболов
8
Ольссон
99
Фернандеш
47
Уткин
47
Уткин
99
Фернандеш
39
Ари
18
Игнатьев
18
Игнатьев
39
Ари
22
Черекчи
7
Сари
7
Сари
22
Черекчи
99
Акпынар
9
Серлот
9
Серлот
99
Акпынар
10
Авдияй
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
10
Авдияй
Остались в запасе
Краснодар
Трабзонспор
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
88
Фыратджан Узюм
ЦП
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
88
Фыратджан Узюм
ЦП
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Краснодар - Трабзонспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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