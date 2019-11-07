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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - Лудогорец
Эспаньол - Лудогорец: обзор матча 07 ноября 2019
Эспаньол
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
6 : 0
Завершен
Лудогорец
4'
О. Мелендо
19'
Л. Лопес
36'
М. Варгас (П)
52'
В. Кампусано
73'
А. Педроса
76'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Лудогорец
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лукоки
90'
Желтая карточка
С. Баджи
ГОЛ! 6:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
М. Варгас
76'
ГОЛ! 5:0!
А. Педроса
Пас отдал
С. Корчиа
73'
ГОЛ! 4:0!
В. Кампусано
Пас отдал
О. Мелендо
52'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Варгас
36'
35'
Вторая желтая
Я. Горальски
25'
Желтая карточка
Я. Горальски
ГОЛ! 2:0!
Л. Лопес
Пас отдал
Э. Гранеро
19'
12'
Красная карточка
Р. Форстер
ГОЛ! 1:0!
О. Мелендо
Пас отдал
Э. Гранеро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Лопес
22
Лопес
20
Эспиноcа
20
Калеро
12
Вила
14
Корчиа
23
Гранеро
8
Варгас
21
Мелендо
9
Кампусано
4-3-1-2
23
Илиев
40
Сисиньо
13
Форстер
5
Терзиев
3
Недялков
84
Марселиньо
25
Баджи
6
Горальски
88
Вандерсон
9
Лукоки
13
Кешеру
Остались в запасе
Эспаньол
Лудогорец
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Эспаньол - Лудогорец
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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