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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Ренн
ЧФР Клуж - Ренн: обзор матча 07 ноября 2019
ЧФР Клуж
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
87'
М. Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Ренн
90'
+4
Желтая карточка
Джордан
90'
+2
Желтая карточка
К. Гренье
Красная карточка
М. Рондон
90'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Ч. Деяк
89'
ГОЛ! 1:0!
М. Рондон
Пас отдал
Ч. Деяк
87'
84'
Желтая карточка
Я. Гбоу
84'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Б. Бурижо
Замена
О. Хобан
️️️️
А. Петелеу
74'
Замена
М. Рондон
️️️️
Л. Траоре
71'
66'
Замена
Джордан
️️️️
А. Эну
66'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Л. Траоре
30'
16'
Желтая карточка
Й. Наньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
88
Хесус Фернандес
ВР
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
28
Овидиу Хобан
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
99
Рафик Гитан
АП
9
Джордан
ЦФ
4-4-2
1
Арлаускис
71
Петелеу
33
Буркэ
39
Боли
45
Камора
88
Джокович
37
Бордеяну
10
Деяк
19
Кулио
29
Омрани
90
Траоре
4-2-1-3
1
Салин
14
Траоре
23
Наньон
3
Да Силва
27
Мауасса
27
Бурижо
19
Гренье
20
дель Кастильо
11
Рафинья
99
Ньянг
23
Эну
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
10
Деяк
90
Траоре
99
Рондон
99
Рондон
90
Траоре
71
Петелеу
28
Хобан
28
Хобан
71
Петелеу
20
дель Кастильо
34
Гбоу
34
Гбоу
20
дель Кастильо
27
Бурижо
99
Гитан
99
Гитан
27
Бурижо
23
Эну
9
Джордан
9
Джордан
23
Эну
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Ренн
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
75
Майк Сестор
ВР
88
Хесус Фернандес
ВР
Главный тренер
Дан Петреску
30
Пепе Боне
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
75
Майк Сестор
ВР
88
Хесус Фернандес
ВР
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ЧФР Клуж - Ренн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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