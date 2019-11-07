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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Мальме
Лугано - Мальме: обзор матча 07 ноября 2019
Лугано
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Мальме
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Инге Бергет
87'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
70'
Желтая карточка
И. Бонке
60'
Желтая карточка
Ф. Бачиру
44'
Желтая карточка
Л. Нильсен
Начало матча
Статистика матча Лугано - Мальме
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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