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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Айнтрахт
Стандард - Айнтрахт: обзор матча 07 ноября 2019
Стандард
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 4 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
56'
З. Ванхесден
90+4'
М. Лестьенн
65'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Айнтрахт
ГОЛ! 2:1!
М. Лестьенн
Пас отдал
О. Уларе
90'
+4
Желтая карточка
Р. Эмон
88'
Желтая карточка
Г. Цимирот
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Желтая карточка
К. Лайфис
64'
ГОЛ! 1:0!
З. Ванхесден
Пас отдал
Р. Эмон
56'
38'
Желтая карточка
Д. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
2-4-2
13
Ванхесден
19
Фай
59
Цимирот
22
Бастьен
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
9
Эмон
9
Чоп
4-3-1-2
1
Реннов
21
Да Коста
13
Хинтереггер
19
Абрахам
20
Хасебе
97
Соу
17
Роде
6
Фернандес
18
Костич
19
Силва
9
Пасьенса
Остались в запасе
Стандард
Айнтрахт
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Стандард - Айнтрахт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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