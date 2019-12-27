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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 27 декабря 2019
Вулверхэмптон
27.12.2019, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
55'
А. Траоре
82'
Р. Хименес
90'
М. Доэрти
25'
Р. Стерлинг
50'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
ГОЛ! 3:2!
М. Доэрти
Пас отдал
Р. Хименес
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
82'
60'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:2!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Невеш
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
12'
Красная карточка
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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