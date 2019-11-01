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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Русенборг
Стремсгодсет - Русенборг: обзор матча 01 ноября 2019
Стремсгодсет
01.11.2019, пятница, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 3
Завершен
Русенборг
15'
С. Адегбенро
73'
М. Йенсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Русенборг
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Йенсен
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Адегбенро
Начало матча
Статистика матча Стремсгодсет - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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Стремсгодсет
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
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2019.02.05 15:12
2
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8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
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Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
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