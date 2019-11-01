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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Ризеспор
Галатасарай - Ризеспор: обзор матча 01 ноября 2019
Галатасарай
01.11.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
18'
Р. Бабел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Ризеспор
Желтая карточка
Р. Бабел
60'
43'
Желтая карточка
И. Диоманд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Бабел
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
10
Фернандо Болдрин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Муслера
2
Озбайраклы
27
Люиндама
6
Джалик
5
Нагатомо
99
Лемина
18
Байрам
14
Сери
7
Мор
7
Андоне
8
Бабел
4-1
23
Аккан
4
Диоманд
4
Ветрих
6
Морозюк
10
Болдрин
30
Умар
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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