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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - ПСЖ
Дижон - ПСЖ: обзор матча 01 ноября 2019
Дижон
01.11.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
45+5'
М. Шуиар
47'
Й. Кадис
19'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Дракслер
81'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Диалло
72'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Паредес
64'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Х. Бернат
Желтая карточка
Х. Мендиль
58'
ГОЛ! 2:1!
Й. Кадис
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Шуиар
45'
+5
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Ф. Чафик
33'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
С. Кулибали
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
15'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Й. Кадис
14'
Желтая карточка
Д. Ндонг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гомис
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
5
Кулибали
25
Музинга
26
Чафик
22
Ндонг
8
Шуиар
17
Бальде
11
Таварес
29
Кадис
3-4-1-2
1
Навас
3
Кимпембе
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
5
Паредес
24
Бернат
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
26
Чафик
37
Мендиль
37
Мендиль
26
Чафик
5
Кулибали
20
Амалфитано
20
Амалфитано
5
Кулибали
22
Диалло
7
Дракслер
7
Дракслер
22
Диалло
24
Бернат
3
Курзава
3
Курзава
24
Бернат
5
Паредес
10
Кавани
10
Кавани
5
Паредес
Остались в запасе
Дижон
ПСЖ
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
15
Серхио Рико
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Дижон - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Дижон
ПСЖ
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