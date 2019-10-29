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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 29 октября 2019
Манчестер Сити
29.10.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
20'
Н. Отаменди
38'
С. Агуэро
56'
С. Агуэро
75'
Д. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Уокер
38'
33'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
Б. Силва
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
17
Анхелиньо
30
Отаменди
24
Гарсия
2
Уокер
20
Дойл
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
10
Агуэро
4-4-1-1
29
МакКарти
7
Валери
5
Беднарек
5
Стивенс
4
Дансо
23
Хейбьерг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
17
Буфал
7
Лонг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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