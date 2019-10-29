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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Интер
Брешиа - Интер: обзор матча 29 октября 2019
Брешиа
29.10.2019, вторник, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Интер
76'
М. Шкриньяр (АГ)
23'
Л. Мартинес
63'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Интер
Желтая карточка
М. Балотелли
88'
Желтая карточка
Э. Ндой
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Шкриньяр
76'
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Гальярдини
62'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
А. Матею
45'
+1
Желтая карточка
А. Кистана
45'
44'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
26'
Желтая карточка
А. Кандрева
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
С. де Врей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
49
Ромуло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брешиа
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-3-2-2
22
Альфонсо
5
Гастальделло
37
Матею
25
Бизоли
51
Кистана
16
Тонали
20
Сабелли
24
Мангравити
49
Ромуло
99
Доннарумма
45
Балотелли
3-1-4-2
1
Ханданович
6
де Врей
2
Годин
37
Шкриньяр
77
Брозович
87
Кандрева
23
Барелла
21
Гальярдини
27
Асамоа
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Брешиа
Интер
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Брешиа - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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