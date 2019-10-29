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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Карлсруэ
Дармштадт - Карлсруэ: обзор матча 29 октября 2019
Дармштадт
29.10.2019, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Карлсруэ
85'
Ф. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дармштадт - Карлсруэ
85'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хофманн
Начало матча
Статистика матча Дармштадт - Карлсруэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
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