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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Эйпен
Кортрейк - Эйпен: обзор матча 29 октября 2019
Кортрейк
29.10.2019, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Эйпен
83'
С. Блондель (АГ)
13'
Д. Болинжи
31'
Д. Болинжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Эйпен
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Блондель
83'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
71'
57'
Желтая карточка
С. Блондель
45'
+1
Желтая карточка
Д. Болинжи
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Болинжи
Пас отдал
Д. Миличевич
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Болинжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Ларри Азуни
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
24
Йенс Колс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
10
Эрве Каж
ЦП
Эйпен
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
1-4-1
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
5
Азуни
23
Лепуан
30
Д'Хаен
4
де Сар
28
Оканси
3-1-2-2
22
Блондель
32
Бек
5
Амат
6
Эбрахими
24
Колс
77
Миличевич
9
Баутиста
19
Болинжи
Остались в запасе
Кортрейк
Эйпен
16
Адам Якубек
ВР
10
Эрве Каж
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
10
Эрве Каж
ЦП
Остались в запасе
4
Менно Кох
ЦЗ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Кортрейк - Эйпен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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