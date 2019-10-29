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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дуйсбург - Хоффенхайм
Дуйсбург - Хоффенхайм: обзор матча 29 октября 2019
Дуйсбург
29.10.2019, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
53'
Ф. Гриллич
58'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дуйсбург - Хоффенхайм
59'
Желтая карточка
С. Пош
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Адамян
Пас отдал
К. Баумгартнер
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гриллич
Начало матча
Статистика матча Дуйсбург - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Сонненхоф Гросаспах
- : -
28.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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