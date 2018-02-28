Голкипер «Дуйсбурга» выставил на аукцион бутылку с водой, из-за которой пропустил курьезный гол

Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен решил продать на аукционе бутылку воды, из-за которой он пропустил гол в матче второй Бундеслиги против «Ингольштадта», сообщает Derwesten. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

Футболист планирует отдать вырученные от продажи деньги в фонд, который поддерживает детей из неблагополучных семей.

Напомним, Флеккен стал соавтором курьезного гола. Он отвлекся от игры, пока его команда проводила атаку, решив выпить воды из бутылки, которая лежала в воротах. За это время соперник получил право разыграть мяч от своих ворот. Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забил гол уже в пустые ворота.