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  • Голкипер «Дуйсбурга» выставил на аукцион бутылку с водой, из-за которой пропустил курьезный гол

Голкипер «Дуйсбурга» выставил на аукцион бутылку с водой, из-за которой пропустил курьезный гол

28 февраля 2018, 08:45
9

Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен решил продать на аукционе бутылку воды, из-за которой он пропустил гол в матче второй Бундеслиги против «Ингольштадта», сообщает Derwesten. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

Футболист планирует отдать вырученные от продажи деньги в фонд, который поддерживает детей из неблагополучных семей.

Напомним, Флеккен стал соавтором курьезного гола. Он отвлекся от игры, пока его команда проводила атаку, решив выпить воды из бутылки, которая лежала в воротах. За это время соперник получил право разыграть мяч от своих ворот. Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забил гол уже в пустые ворота.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Дуйсбург
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1519797063
Это круто и очень смешно.Я бы купил бутылку))))
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FanatSerj
1519799105
Сходил за хлебушком ))))
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absent32
1519801347
лишили месячной зарплаты. ищет способы выкрутиться)))
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Юрий Б.
1519802227
Хоть как-то надо компенсировать ляп
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Alex3920486
1519802425
Бывает..))
Ответить
VSt
1519807895
Интересно, почём купят? Фанаты клуба должны бутылку выкупить и публично казнить её.
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Romio-xxx
1519812569
Да нее,это явный слив какой-то!!!
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Смешная Лошадь
1520372970
Вот люди, на всём деньги зарабатывают))
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