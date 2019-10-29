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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Шарлеруа
Остенде - Шарлеруа: обзор матча 29 октября 2019
Остенде
29.10.2019, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
82'
К. Резаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Шарлеруа
82'
ГОЛ! 0:1!
К. Резаи
Желтая карточка
Б. Капон
39'
31'
Красная карточка
М. Дианье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
2-3
28
Дютуа
4
Фас
27
Капон
17
Юлсагер
26
Вандендрище
22
Скуласон
3-1-2-1
30
Пеннето
24
Дессоле
4
Дианье
25
Нуриу
13
Дианди
17
Бруно
88
Мориока
99
Резаи
Остались в запасе
Остенде
Шарлеруа
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
40
Реми Дескамп
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Остенде - Шарлеруа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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