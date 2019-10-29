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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 29 октября 2019
Алавес
29.10.2019, вторник, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
83'
Лукас
70'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
89'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
М. Гарсия
89'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
В. Лагвардия
83'
75'
Желтая карточка
А. Фелипе
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
А. Корреа
Желтая карточка
В. Лагвардия
61'
Желтая карточка
М. Вакасо
29'
16'
Желтая карточка
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Магальян
5
Дуарте
22
Видаль
22
Вакасо
19
Гарсия
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-3-2-1
13
Облак
4
Ариас
22
Эрмосо
18
Фелипе
6
Лоди
14
Льоренте
16
Эррера
8
Ньигес
10
Корреа
18
Лемар
19
Коста
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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