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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 25 октября 2019
Рубин
25.10.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
Е. Сорокин
78'
77'
Желтая карточка
А. Фидлер
76'
Замена
П. Погребняк
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
З. Давиташвили
70'
65'
Желтая карточка
В. Ильин
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
В. Кьяртанссон
64'
57'
Замена
Н. Димитров
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
К. Плиев
53'
27'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
16
Поярков
28
Сорокин
15
Плиев
22
Уремович
28
Могилевец
92
Подберезкин
17
Коновалов
22
Давиташвили
88
Ташаев
9
Кьяртанссон
4-2-1-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
33
Ароян
3
Меркулов
8
Августиняк
10
Фидлер
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
98
Ильин
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
9
Кьяртанссон
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
9
Кьяртанссон
11
Панюков
17
Димитров
17
Димитров
11
Панюков
10
Бикфалви
88
Погребняк
88
Погребняк
10
Бикфалви
Остались в запасе
Рубин
Урал
1
Давид Волк
ВР
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Рубин - Урал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Рубин
Урал
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
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1
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15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
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15
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1
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15:43
5
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14:51
15
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14:19
14
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