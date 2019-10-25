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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Анкарагюджю
Ризеспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 октября 2019
Ризеспор
25.10.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
60'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Анкарагюджю
75'
Желтая карточка
С. Кициу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Болдрин
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Амедей Ветрих
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Анкарагюджю
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4
23
Аккан
4
Ветрих
10
Болдрин
6
Морозюк
5
Дурак
2-2-1
8
Пинту
70
Кициу
91
Фати
2
Пождан
5
Орджилл
Остались в запасе
Ризеспор
Анкарагюджю
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Остались в запасе
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Ризеспор - Анкарагюджю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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