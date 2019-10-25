Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 25 октября 2019
Майнц
25.10.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
21'
Ж. Бутьюс
57'
Р. Квайсон
82'
Л. Озтюнали
14'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
ГОЛ! 3:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
К. Онисиво
82'
80'
Желтая карточка
Й. Хектор
Желтая карточка
М. Ниахате
60'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Бутьюс
57'
Желтая карточка
П. Кунде
48'
41'
Желтая карточка
С. Борнау
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бутьюс
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Теродде
Пас отдал
К. Шиндлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
17
Баку
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
3
Мартин
18
Бросински
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
11
Салаи
19
Квайсон
3-3-1-1-1
1
Хорн
3
Каттербах
5
Чикош
33
Борнау
19
Шиндлер
6
Скири
14
Хектор
21
Шауб
11
Кайнц
9
Теродде
Остались в запасе
Майнц
Кельн
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
24
Доминик Дрекслер
АП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
24
Доминик Дрекслер
АП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Майнц - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Кельн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+