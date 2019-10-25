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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 25 октября 2019
Верона
25.10.2019, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
50'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
83'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Ж. Бога
Замена
М. Степински
️️️️
М. Кумбула
82'
79'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Г. Дефрель
Замена
Э. Сальседо
️️️️
В. Верре
73'
68'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
62'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Джуричич
60'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
59'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
П. Давидович
️️️️
К. Гюнтер
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ж. Бога
Желтая карточка
С. Амрабат
40'
Желтая карточка
М. Пессина
36'
21'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Желтая карточка
В. Верре
20'
15'
Желтая карточка
Ф. Романья
Желтая карточка
К. Гюнтер
10'
Желтая карточка
М. Кумбула
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
22
Гюнтер
13
Ррахмани
3
Кумбула
19
Фараони
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
88
Лазович
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
19
Романья
13
Пелузо
6
Марлон
32
Дункан
4
Маньянелли
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
92
Дефрель
22
Гюнтер
27
Давидович
27
Давидович
22
Гюнтер
26
Верре
10
Сальседо
10
Сальседо
26
Верре
3
Кумбула
14
Степински
14
Степински
3
Кумбула
92
Дефрель
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
92
Дефрель
31
Джуричич
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
9
Капуто
13
Бога
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Верона - Сассуоло
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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