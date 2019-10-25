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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тамбов (мол) - Уфа (мол)
Тамбов (мол) - Уфа (мол): обзор матча 25 октября 2019
Тамбов (мол)
25.10.2019, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
7 : 1
Завершен
Уфа (мол)
Матч
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Таблица
Статистика матча Тамбов (мол) - Уфа (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
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Тамбов (мол)
Уфа (мол)
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
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