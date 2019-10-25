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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 25 октября 2019
Нант
25.10.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Монако
22'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
90'
+4
Желтая карточка
Жемерсон
90'
+1
Желтая карточка
Б. Леком
Желтая карточка
Н. Паллуа
74'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
Желтая карточка
Фабио
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
7
Туре
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
17
Бамба
17
Кулибали
3-1-1-3-2
23
Леком
21
Жемерсон
15
Глик
5
Бадьяшиль
8
Бакайоко
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
Остались в запасе
Нант
Монако
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Остались в запасе
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Нант - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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