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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Тюмень - Уфа-2
Тюмень - Уфа-2: обзор матча 11 сентября 2019
Тюмень
11.09.2019, среда, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
2 : 2
Завершен
Уфа-2
Матч
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Статистика матча Тюмень - Уфа-2
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Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
2 : 0
03.11.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Уфа-2
1 : 2
26.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада Д
2 : 2
20.10.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Уфа-2
1 : 2
13.10.2019
Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Акрон
3 : 1
06.10.2019
Уфа-2
Информация о матче
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2019.04.21 16:21
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