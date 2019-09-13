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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Кардифф
Дерби Каунти - Кардифф: обзор матча 13 сентября 2019
Дерби Каунти
13.09.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
6'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Кардифф
90'
+7
Желтая карточка
Э. Флинт
Желтая карточка
Т. Лоуренс
88'
40'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
Р. Кио
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Мэлони
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Кардифф
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
3-1-2-1-2
13
Рос
3
Лоу
36
Кио
2
Мэлони
5
Белик
14
Холмс
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
7
Мэрриот
29
Уогхорн
3-2-2-1
12
Смитис
23
Моррисон
44
Флинт
12
Беннетт
21
Пелтье
13
Патерсон
32
Роллс
10
Бакуна
23
Мерфи
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кардифф
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Дерби Каунти - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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