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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Вольфсбург
Фортуна - Вольфсбург: обзор матча 13 сентября 2019
Фортуна
13.09.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
16'
Н. Гисельман
29'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Вольфсбург
90'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
Замена
К. Нуху
️️️️
К. Айхан
83'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
Э. Томми
73'
Замена
К. Караман
️️️️
О. Финк
72'
69'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
А. Мехмеди
40'
Желтая карточка
Р. Кнохе
33'
Желтая карточка
В. Вегхорст
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Й. Брекало
ГОЛ! 1:0!
Н. Гисельман
Пас отдал
О. Финк
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
97
Келвин Офори
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Вольфсбург
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-4-2
1
Стеффен
17
Гисельман
23
Айхан
25
Циммерманн
32
Бормут
27
Томми
13
Бодзек
8
Бэйкер
7
Финк
10
Хеннингс
9
Ковнацки
4-1-2-1-2
12
Перван
12
Вилльям
31
Кнохе
32
Тиссеран
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
23
Айхан
4
Нуху
4
Нуху
23
Айхан
27
Томми
8
Циммер
8
Циммер
27
Томми
7
Финк
19
Караман
19
Караман
7
Финк
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
14
Мехмеди
30
Клаус
30
Клаус
14
Мехмеди
Остались в запасе
Фортуна
Вольфсбург
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
11
Ренато Штеффен
ПВ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фортуна - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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