Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 13 сентября 2019
Галатасарай
13.09.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
38'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Касымпаша
Желтая карточка
О. Байрам
87'
78'
Желтая карточка
Р. Куарежма
72'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
38'
Желтая карточка
Маркао
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Галатасарай
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-2-2-2
16
Муслера
5
Нагатомо
27
Люиндама
23
Маркао
25
Мариано
8
Фегули
99
Лемина
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
8
Бабел
9
Фалькао
3-3-1
99
Озтюрк
15
Хафез
13
Бен Юссеф
89
Сары
9
Тиам
35
Кара
90
Попов
7
Куарежма
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
Вчера, 10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
Вчера, 10:10
3
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
21 ноября
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
21 ноября
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
21 ноября
6
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
Вчера, 10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
Вчера, 10:10
3
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
21 ноября
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
21 ноября
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
21 ноября
6
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+