Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 13 сентября 2019
Зенит
13.09.2019, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
5'
А. Дзюба
66'
С. Дриусси (П)
88'
О. Шатов
57'
К. Берхамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
Замена
В. Караваев
️️️️
Ю. Жирков
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
О. Шатов
Пас отдал
Ю. Жирков
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
75'
Желтая карточка
С. Азмун
74'
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Кузяев
70'
67'
Желтая карточка
Е. Луценко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Дриусси
66'
63'
Замена
К. Комбаров
️️️️
К. Берхамов
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Берхамов
43'
Желтая карточка
Р. Бауэр
39'
Желтая карточка
А. Денисов
Пенальти не реализован!
С. Азмун
22'
15'
Замена
М. Володько
️️️️
В. Альварес
13'
Травма
В. Альварес
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Сантос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЛП
71
Александр Денисов
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Георгий Костадинов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
18
Жирков
14
Кузяев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-4-1
36
Левашов
4
Бауэр
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
71
Денисов
70
Костадинов
10
Кангва
7
Берхамов
11
Ткачев
48
Луценко
18
Жирков
15
Караваев
15
Караваев
18
Жирков
14
Кузяев
27
Шатов
27
Шатов
14
Кузяев
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
7
Берхамов
9
Комбаров
9
Комбаров
7
Берхамов
27
Альварес
11
Володько
11
Володько
27
Альварес
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Зенит
Арсенал
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
5
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
5
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
5
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
5
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+