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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Хорватия
Словакия - Хорватия: обзор матча 06 сентября 2019
Словакия
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 5 тур
0 : 4
Завершен
Хорватия
45'
Н. Влашич
47'
И. Перишич
72'
Б. Петкович
89'
Д. Ловрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Хорватия
89'
ГОЛ! 0:4!
Д. Ловрен
Пас отдал
М. Брозович
83'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Б. Петкович
82'
Замена
М. Бадель
️️️️
Н. Влашич
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
79'
72'
ГОЛ! 0:3!
Б. Петкович
Пас отдал
Й. Брекало
70'
Замена
Й. Брекало
️️️️
А. Ребич
47'
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Пас отдал
А. Ребич
45'
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Павел Хапал
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
4-4-2
1
Дубравка
16
Ганцко
3
Вавро
14
Шкриньяр
4
Вальент
10
Русняк
22
Лоботка
19
Куцка
17
Гамшик
20
Мак
8
Дуда
4-1-1-3-1
1
Ливакович
22
Бартолец
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
17
Ребич
17
Петкович
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
17
Ребич
7
Брекало
7
Брекало
17
Ребич
13
Влашич
19
Бадель
19
Бадель
13
Влашич
17
Петкович
15
Пашалич
15
Пашалич
17
Петкович
Остались в запасе
Словакия
Хорватия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Остались в запасе
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Словакия - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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