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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Бельгия
Сан-Марино - Бельгия: обзор матча 06 сентября 2019
Сан-Марино
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 5 тур
0 : 4
Завершен
Бельгия
43'
М. Батшуайи (П)
57'
Д. Мертенс
63'
Н. Шадли
90+2'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Бельгия
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
М. Батшуайи
Пас отдал
Я. Карраско
Желтая карточка
М. Баттистини
78'
76'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ф. Берарди
74'
Замена
А. Гасперони
️️️️
М. Джарди
67'
Замена
А. Голинуччи
️️️️
Э. Голинуччи
66'
63'
ГОЛ! 0:3!
Н. Шадли
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Н. Шадли
56'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Янузай
55'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Д. Ориги
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Желтая карточка
Д. Симончини
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
9
Никола Нанни
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
0
Бенито Раман
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-2
12
Бенедеттини
3
Палацци
6
Симончини
5
Бролли
23
Грандони
10
Джарди
22
Муларони
23
Баттистини
10
Берарди
8
Голинуччи
4-1-3-2
1
Куртуа
15
Менье
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
18
Денайе
8
Тилеманс
18
Янузай
7
Де Брюйне
11
Карраско
17
Ориги
23
Батшуайи
10
Джарди
8
Гасперони
8
Гасперони
10
Джарди
8
Голинуччи
17
Голинуччи
17
Голинуччи
8
Голинуччи
10
Берарди
7
Витаиоли
7
Витаиоли
10
Берарди
7
Де Брюйне
26
Прат
26
Прат
7
Де Брюйне
18
Янузай
22
Шадли
22
Шадли
18
Янузай
17
Ориги
14
Мертенс
14
Мертенс
17
Ориги
Остались в запасе
Сан-Марино
Бельгия
13
Маттео Цаволи
ВР
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
0
Бенито Раман
ЦФ
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
0
Бенито Раман
ЦФ
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сан-Марино - Бельгия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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