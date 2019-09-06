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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Беларусь
Эстония - Беларусь: обзор матча 06 сентября 2019
Эстония
06.09.2019, пятница, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Беларусь
54'
Э. Сорга
48'
Н. Наумов
90+2'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Беларусь
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Скавыш
Пас отдал
С. Матвейчик
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Оямаа
86'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
Э. Сорга
83'
77'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Ю. Ковалев
Замена
А. Дмитриев
️️️️
К. Васильев
77'
66'
Желтая карточка
И. Бахар
65'
Желтая карточка
Н. Наумов
64'
Замена
И. Бахар
️️️️
Н. Сигневич
ГОЛ! 1:1!
Э. Сорга
Пас отдал
М. Кяйт
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Наумов
Пас отдал
И. Стасевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
9
Эрик Сорга
ВР
0
Сергей Лемпетс
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Беларусь
14
Никита Наумов
ВР
1
Александр Гутор
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Дмитрий Бага
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
4-3-2
9
Сорга
23
Тенисте
16
Тамм
15
Клаван
3
Пикк
4
Кяйт
18
Метс
14
Васильев
10
Зенев
11
Оямаа
3-5-1
14
Наумов
13
Матвейчик
6
Политевич
5
Поляков
19
Ковалев
2
Драгун
22
Стасевич
14
Яблонский
18
Маевский
0
Сигневич
14
Васильев
21
Дмитриев
21
Дмитриев
14
Васильев
11
Оямаа
23
Синявский
23
Синявский
11
Оямаа
9
Сорга
15
Саппинен
15
Саппинен
9
Сорга
0
Сигневич
10
Бахар
10
Бахар
0
Сигневич
19
Ковалев
11
Скавыш
11
Скавыш
19
Ковалев
Остались в запасе
Эстония
Беларусь
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Хенн
22
Андрей Климович
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Дмитрий Бага
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Дмитрий Бага
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Эстония - Беларусь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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